Ufficiale | Santoro al Perugia dal Teramo

(Di sabato 7 agosto 2021) Simoneè un nuovo giocatore del. A comunicarlo, il club umbro, con la nota che di seguito riportiamo: “A.C.Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone.Il centrocampista arriva a titolo definitivo dalCalcio e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Il centrocampista classe 1999 (compirà 22 anni il prossimo 20 settembre) è cresciuto nel settore giovanile del Palermo F.C.e nelle ultime due stagioni ha militato neltotalizzando in tutto 68 presenze arricchite da 4 reti. Benvenuto in ...

La S.S. Teramo Calcio comunica l'avvenuto trasferimento, a titolo definitivo all'A.C. Perugia Calcio (Serie B), del centrocampista Simone Santoro. La mezzala di origini sicule lascia ...
In queste ore si sta definendo anche il passaggio di Salim Diakite alla Ternana mentre è da considerarsi sfumata la cessione di Pietro Cianci al Catanzaro: ci riferiscono che trovare l'intesa con il T ...