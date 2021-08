Tokyo | la Francia si mette al collo l' oro Olimpico

Advertising

Eurosport_IT : Pechino 2008 ?? Londra 2012 ?? Rio 2016 ?? Tokyo 2020 ?? Il Team USA supera per 87-82 la Francia in finale e conquista… - repubblica : Basket, gli Usa tremano con la Francia ma Durant regala il quarto oro consecutivo - Italbasket : ?? Si ferma ai quarti il sogno olimpico Vince la Francia ma la splendida cavalcata Azzurra, da Belgrado a Tokyo, ce… - ailinon80 : RT @CarlottaRossi11: Pallavolo Tokyo 2020 – Le magie di Ngapeth portano la Francia all’oro olimpico - CarlottaRossi11 : Pallavolo Tokyo 2020 – Le magie di Ngapeth portano la Francia all’oro olimpico -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo Francia

(GIAPPONE) - Trascinata da un grande Ervin Ngapeth lasi mette al collo l'oro olimpico del volley superando in una spettacolare finale 3 - 2 (25 - 23; 25 - 17; 21 - 25; 21 - 25; 15 - 12) ...Laaveva vinto solo due delle cinque partite del turno preliminare a2020, inclusa una vittoria per 3 - 1 sulla Russia. I transalpini hanno vinto i primi due parziali (25 - 23 25 - 17), ...Si è concluso il torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Francia ha conquistato la medaglia d'oro sconfiggendo la Russia in una memorabile finale risolta al tie-break, dopo che i Ga ...La Nazionale femminile francese di pallacanestro si è fregiata del bronzo sabato a Tokyo, superando la Serbia (91-76), campionessa europea in carica, nella finale per il ...