Tennis, tabellone complicato per gli azzurri a Toronto, Medvedev sulla strada di Sinner, Sonego verso Tsitsipas (Di sabato 7 agosto 2021) Urna davvero poco fortunata per gli azzurri in vista del Masters 1000 di Toronto (Canada). I nostri portacolori, infatti, avranno un tabellone tutt'altro che semplice alla Rogers Cup che, in questa occasione, si tornerà a disputare dopo la sospensione dello scorso anno per colpa della pandemia. Andiamo con ordine. Nella parte alta del tabellone troviamo Jannik Sinner. Il numero 16 salterà il primo turno grazie ad un bye, quindi se la vedrà contro il vincente del match tra lo statunitense Taylor Fritz ed un qualificato. Pensando al prosieguo del torneo, tuttavia, l'altoatesino avrà un ottavo di finale ...

