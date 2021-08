Temptation Island | “Luciano è gay?” Ecco come risponde Davide Basolo

(Di sabato 7 agosto 2021)DIFENDE L’AMICOPUNZOPunzo, uno degli ex tentatori della decima edizione di, sta avendo molta attenzione su di sé. Alcune voci di corridoio parlano di una presunta omosessualità, nonostante la sua attuale relazione con Manuela Carriero e la figlia Eva avuta con la ballerina Valeria Iacomino. In alcune storie Instagram, ne parla l’amico. LEGGI ANCHE, polemica tra...

blogtivvu : Matrimonio tra Ste Socionovo e Claudia Venturini dopo Temptation Island: ecco chi c’era e chi non era presente – VI… - zazoomblog : Temptation Island momento speciale per la coppia: i due hanno detto “sì” – Foto - #Temptation #Island #momento… - IsaeChia : #TemptationIsland 9, Federica Cleo risponde a chi le chiede se sia infastidita dalla presenza di Stefano Sirena e M… - occhio_notizie : Temptation Island 2021, Claudia e Ste si sono sposati - infoitcultura : Temptation Island, Jessica Mascheroni ritrova l'amore dopo il programma? -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

I protagonisti disi sono rivisti in occasione delle nozze di Claudia e Ste. Le ragazze hanno sfoggiato dei look meravigliosi. Argomenti trattati, reunion dei protagonisti...Dopo gli alti e bassi della loro relazione e la partecipazione aper capire se fossero davvero fatti l'una per l'altro, per Claudia e Ste è arrivato il momento di giurarsi amore eterno . La coppia , che nell'ultima puntata della trasmissione aveva ...Due dei protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island sono convolati a nozze nella giornata di oggi dopo la proposta avvenuta durante il Falò ...Giornata speciale per una delle coppie di Temptation Island. L'intero gruppo dell'ultima edizione si è riunito in occasione del "sì" dei due.