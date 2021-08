Tampone rapido, in farmacia costerà 8 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni (Di sabato 7 agosto 2021) Con l’entrata in vigore della Certificazione verde Covid-19 cambia anche la stagione dei tamponi antigenici rapidi. Che per favorire chi sia in attesa di prima dose o ancora entro i 15 giorni dalla somministrazione, le famiglie con figli minorenni (che comunque, salvo controindicazioni, dovrebbero vaccinarsi al più presto fino ai 12 anni), chi non può vaccinarsi e altre situazioni costeranno molto meno. Nello specifico, per soggetti dai 12 ai 18 anni appena 8 euro. Mentre dai 18 anni in su, dunque per tutti gli altri, il prezzo salirà a 15 euro. Mettendo finalmente ordine su un fronte sul quale le regioni si sono mosse in ordine sparso nei mesi scorsi. Leggi su vanityfair (Di sabato 7 agosto 2021) Con l’entrata in vigore della Certificazione verde Covid-19 cambia anche la stagione dei tamponi antigenici rapidi. Che per favorire chi sia in attesa di prima dose o ancora entro i 15 giorni dalla somministrazione, le famiglie con figli minorenni (che comunque, salvo controindicazioni, dovrebbero vaccinarsi al più presto fino ai 12 anni), chi non può vaccinarsi e altre situazioni costeranno molto meno. Nello specifico, per soggetti dai 12 ai 18 anni appena 8 euro. Mentre dai 18 anni in su, dunque per tutti gli altri, il prezzo salirà a 15 euro. Mettendo finalmente ordine su un fronte sul quale le regioni si sono mosse in ordine sparso nei mesi scorsi.

