Schiattarella | il messaggio d’addio alla Strega con tanto di… sassolino

Leggi su anteprima24

(Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Pasqualesceglie il proprio profilo instagram per salutare Benevento e il Benevento. Un lungoquello pubblicato dall’ormai ex calciatore della, ufficializzato oggi dal Parma. Parole di commiato per la città, per la società e per i tifosi ma che, tra le righe, nascondono qualche stilettata. Chiaro il riferimento a quanto accaduto lo scorso anno, con il calciatore finito nel mirino della critica. Queste le parole di: L'articolo proviene da Anteprima24.it.