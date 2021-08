Saelemaekers | “Siamo più forti dell’anno scorso | in Champions cercheremo di dimostrarlo”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 7 agosto 2021) Alla vigilia dell’amichevole di lusso tra il suo Milan e il Real Madrid, il centrocampista offensivo, Alexis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club rossonero riguardo lae i nuovi compagni di squadra arrivati durante questa finestra di mercato estiva: “La qualificazione per la? Per me era una sensazione incredibile, sarà la mia prima volta in. È stato bello per tutto il gruppo, abbiamo lavorato molto per questo risultato. Spero potremmo dimostrare cheuna squadra forte e che posfare grandi cose. ...