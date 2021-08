Rinnovo Dybala, ecco quanto propone la Juve: le cifre (Di sabato 7 agosto 2021) Rinnovo Dybala: ecco la proposta di partenza della Juventus. Al via le trattative per il prolungamento del contratto del numero 10 In queste ore si è iniziato a discutere del futuro di Paulo Dybala alla Juventus. La prima proposta presentata dalla dirigenza bianconera ad Antun è la stessa di qualche mese fa: 8 milioni + bonus fino al 2025 con possibile opzione per il 2026. Si valuta anche il possibile inserimento di una clausola rescissoria: la trattativa alla Continassa per prorogare l’attuale scadenza del contratto nel 2022 è ufficialmente iniziata. TUTTE LE NOTIZIE SUI ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021)la proposta di partenza dellantus. Al via le trattative per il prolungamento del contratto del numero 10 In queste ore si è iniziato a discutere del futuro di Pauloallantus. La prima proposta presentata dalla dirigenza bianconera ad Antun è la stessa di qualche mese fa: 8 milioni + bonus fino al 2025 con possibile opzione per il 2026. Si valuta anche il possibile inserimento di una clausola rescissoria: la trattativa alla Continassa per prorogare l’attuale scadenza del contratto nel 2022 è ufficialmente iniziata. TUTTE LE NOTIZIE SUI ...

Advertising

romeoagresti : Rinnovo #Dybala: sabato dovrebbe essere il giorno dell’incontro tra i dirigenti della #Juventus e l’agente del gioc… - DiMarzio : #Calciomercato | Programmato il vertice tra la @juventusfc e l'agente di @PauDybala_JR: si discuterà il contratto i… - DiMarzio : LIVE - @juventusfc, incontro in corso tra #Cherubini e l'agente di #Dybala: sul tavolo l'offerta di rinnovo per l'a… - Antonio_Tatti_ : RT @saw_1897: Giornata importante ????? #Juventus ( Non solo il rinnovo di #dybala ) - saw_1897 : Giornata importante ????? #Juventus ( Non solo il rinnovo di #dybala ) -