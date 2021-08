Protezione Civile, al via selezione per il reclutamento di 15 giovani (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPellezzano (Sa) – La Protezione Civile ‘S. Maria delle Grazie’ di Pellezzano seleziona 15 nuovi volontari “da impiegare nelle attività di propria competenza”. Nella comunicazione si legge: “L’età per partecipare alla selezione va dai 17 fino ai 25 anni. I giovani interessati potranno inviare la candidatura al seguente indirizzo mail: ProtezioneCivilesmd@libero.it indicando i propri dati personali e allegando un proprio documento di riconoscimento. La selezione dei 15 volontari verrà eseguita dal personale delle risorse umane dell’Associazione ‘S. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPellezzano (Sa) – La‘S. Maria delle Grazie’ di Pellezzano seleziona 15 nuovi volontari “da impiegare nelle attività di propria competenza”. Nella comunicazione si legge: “L’età per partecipare allava dai 17 fino ai 25 anni. Iinteressati potranno inviare la candidatura al seguente indirizzo mail:smd@libero.it indicando i propri dati personali e allegando un proprio documento di riconoscimento. Ladei 15 volontari verrà eseguita dal personale delle risorse umane dell’Associazione ‘S. ...

