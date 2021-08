Messi - Psg, è fatta. I dettagli dell'operazione (Di sabato 7 agosto 2021) Lionel Messi è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain . Manca l'ufficialità da parte del club transalpino, ma sul fatto che la Pulce si trasferirà all'ombra della Tour Eiffel ormai non ci sono più ... Leggi su quotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Lionelè un nuovo giocatore del Paris Saint Germain . Manca l'ufficialità da parte del club transalpino, ma sul fatto che la Pulce si trasferirà all'ombraa Tour Eiffel ormai non ci sono più ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Adesso il @PSG_inside sogna concretamente l’arrivo di #Messi: già avviati i primi contatti - DiMarzio : #Calciomercato | #Messi al @PSG_inside: 'Trattative chiuse. Più tardi l'annuncio', twitta un membro della famiglia… - DiMarzio : Il @PSG_inside e il sogno #Messi: contatti anche in giornata, si lavora per arrivare alla chiusura - solodax : RT @PaPaganini: Buongiorno. #Messi al #Psg e dove sennò? Al #City? #Uefa e #Fifa stendono tappeti rossi agli arabi per il Mondiale, però bo… - walecoker65 : RT @BetXperience: Here we go ??, Lionel Messi to PSG ?????? ? -