Luperto in prestito all'Empoli, il Napoli non tornerà sul mercato: la soluzione (Di sabato 7 agosto 2021) Continua l'opera si sfoltimento della rosa da parte del Napoli, che si sta pian piano liberando di tutti quei calciatori in esubero che non fanno parte del piano tecnico di mister Spalletti. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il prossimo calciatore a lasciare gli azzurri sarà Sebastiano Luperto, in procinto di passare in prestito oneroso con diritto di riscatto all'Empoli. Il difensore non sarà sostituito da nessun nuovo acquisto: l'idea del Napoli, infatti, è quella di spostare Di Lorenzo in posizione di centrale difensivo in caso di necessità. Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 agosto 2021) Continua l'opera si sfoltimento della rosa da parte del, che si sta pian piano liberando di tutti quei calciatori in esubero che non fanno parte del piano tecnico di mister Spalletti. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss, il prossimo calciatore a lasciare gli azzurri sarà Sebastiano, in procinto di passare inoneroso con diritto di riscatto all'. Il difensore non sarà sostituito da nessun nuovo acquisto: l'idea del, infatti, è quella di spostare Di Lorenzo in posizione di centrale difensivo in caso di necessità.

