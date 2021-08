LIVE Atletica, Maratona Olimpiadi in DIRETTA: Faniel e Rachik, crederci non costa nulla (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.00: Partiti! 23.56: Tre sono gli italiani al via e i fari sono puntati su Eyob Gebrehiwet Faniel, primatista italiano di mezza Maratona e specialista delle lunghe distanze, su Yassine Rachik e su Yassine el Fathaoui che potrebbero regalare all’Italia un piazzamento di prestigio. 23.53: Per il Kenya ci saranno anche Amos Kipruto, Lawrence Cherono, per l’Etiopia Shura Kitata, Sisay Lema. I padroni di casa si affidano a Kengo Suzuki, mentre dalla Tanzania arriva un outsider con Gabriel Gerlad Geay. 23.50: Da una parte il favorito numero uno, in grado di farsi da ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.00: Partiti! 23.56: Tre sono gli italiani al via e i fari sono puntati su Eyob Gebrehiwet, primatista italiano di mezzae specialista delle lunghe distanze, su Yassinee su Yassine el Fathaoui che potrebbero regalare all’Italia un piazzamento di prestigio. 23.53: Per il Kenya ci saranno anche Amos Kipruto, Lawrence Cherono, per l’Etiopia Shura Kitata, Sisay Lema. I padroni di casa si affidano a Kengo Suzuki, mentre dalla Tanzania arriva un outsider con Gabriel Gerlad Geay. 23.50: Da una parte il favorito numero uno, in grado di farsi da ...

