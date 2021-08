L'autogol di Letta che si complimenta con Conte per "l'elezione a presidente M5s" (Di sabato 7 agosto 2021) Voleva essere un assist in rossogiallo, rischia di diventare un autogol. Enrico Letta scrive un tweet per complimentarsi con Giuseppe Conte per “l’elezione a presidente del Movimento 5 Stelle”, ma i suoi follower, tra ironia e rabbia, non gradiscono, in particolare perché non si è trattato di elezione dal momento che non c’era alcun sfidante. Tra gli utenti ci sono tanti delusi dem ma, va precisato, anche molti renziani o calendiani. “Ce la fai a non fare sviolinate ai 5Stelle per un momento? Poi quale “elezione” scusa, era l’unico candidato”, fa notare ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 7 agosto 2021) Voleva essere un assist in rossogiallo, rischia di diventare un. Enricoscrive un tweet perrsi con Giuseppeper “l’del Movimento 5 Stelle”, ma i suoi follower, tra ironia e rabbia, non gradiscono, in particolare perché non si è trattato didal momento che non c’era alcun sfidante. Tra gli utenti ci sono tanti delusi dem ma, va precisato, anche molti renziani o calendiani. “Ce la fai a non fare sviolinate ai 5Stelle per un momento? Poi quale “” scusa, era l’unico candidato”, fa notare ...

Advertising

2rMarzia : RT @HuffPostItalia: L'autogol di Letta che si complimenta con Conte per 'l'elezione a presidente M5s' - CettinaCaminiti : RT @HuffPostItalia: L'autogol di Letta che si complimenta con Conte per 'l'elezione a presidente M5s' - HuffPostItalia : L'autogol di Letta che si complimenta con Conte per 'l'elezione a presidente M5s' - utini19 : RT @utini19: Nel Pd cresce il malumore: Letta ha fatto autogol - utini19 : Nel Pd cresce il malumore: Letta ha fatto autogol -

Ultime Notizie dalla rete : autogol Letta Top e Flop, i protagonisti del giorno: venerdì 6 agosto 2021 - Lui con questo autogol ha aperto il varco a certi attacchi. Però il punto ver o è che ... Nei Democrat più di qualcuno ha invitato Enrico Letta a svegliarsi. Il punto è che nel momento in cui il Pd dice ...

Il semestre bianco inizia con un mese azzurro: tutti al mare ... tre quarti del gruppo dirigente leghista non ha ancora digerito l'autogol " anzi ammette che se ... E invece il segretario del Pd Enrico Letta parla ormai esplicitamente di un Draghi premier "fino al ...

Nel Pd cresce il malumore: Letta ha fatto autogol ilGiornale.it L'autogol di Letta che si complimenta con Conte per "l'elezione a presidente M5s" I follower non gradiscono: "E' stata sudditanza a un nominativo imposto". "Inseguire i grillini costerà sconfitte cocenti". "Ce la fai a non fare sviolinate ai 5Stelle?".

Nel Pd cresce il malumore: Letta ha fatto autogol Il day after del Pd, dopo che il governo ha messo in sicurezza la riforma Cartabia, è piuttosto amaro. La partita azzardata giocata dal segretario Enrico Letta, che ha scelto di far sponda con Giusepp ...

Lui con questoha aperto il varco a certi attacchi. Però il punto ver o è che ... Nei Democrat più di qualcuno ha invitato Enricoa svegliarsi. Il punto è che nel momento in cui il Pd dice ...... tre quarti del gruppo dirigente leghista non ha ancora digerito l'" anzi ammette che se ... E invece il segretario del Pd Enricoparla ormai esplicitamente di un Draghi premier "fino al ...I follower non gradiscono: "E' stata sudditanza a un nominativo imposto". "Inseguire i grillini costerà sconfitte cocenti". "Ce la fai a non fare sviolinate ai 5Stelle?".Il day after del Pd, dopo che il governo ha messo in sicurezza la riforma Cartabia, è piuttosto amaro. La partita azzardata giocata dal segretario Enrico Letta, che ha scelto di far sponda con Giusepp ...