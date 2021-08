Incendi: in Grecia centinaia di famiglie fuori casa (Di sabato 7 agosto 2021) Per tutta la giornata di oggi centinaia di vigili del fuoco hanno continuato la loro corsa contro il tempo per spegnere e arginare gli Incendi che ancora divampano in Grecia e che hanno costretto ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 agosto 2021) Per tutta la giornata di oggidi vigili del fuoco hanno continuato la loro corsa contro il tempo per spegnere e arginare gliche ancora divampano ine che hanno costretto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un'altra notte drammatica in Attica a causa degli incendi: le fiamme hanno raggiunto anche alcune case. La situazio… - Corriere : Incendi in Grecia, evacuati migliaia di turisti. Fumo su Atene: «Chiudete le finestre ... - ilpost : Tra venerdì e sabato in Grecia sono scoppiati altri 400 incendi - _garibaldi_ : RT @MMmarco0: Oltre 1.000 persone tra turisti e residenti sono stati fatti evacuare dall'Isola di Evia, in Grecia, in fretta e furia attrav… - AndreaZeoli : RT @MMmarco0: Oltre 1.000 persone tra turisti e residenti sono stati fatti evacuare dall'Isola di Evia, in Grecia, in fretta e furia attrav… -