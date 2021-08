Il fattore Merkel stravolge i piani dei candidati alla cancelleria

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 7 agosto 2021) Tra iper le elezioni di settembre in Germania non c’è nessuno che convinca e catturi l’attenzione, il gusto, la fiducia dei tedeschi. Nessuno che prevalga. I sondaggi sui leader (non sui partiti) sono spietati. Secondo uno degli ultimi: il 15 per cento dei tedeschi sceglierebbe Armin Laschet (Cdu), il 21 Olaf Scholz (Spd), il 14 per cento Annalena Baerbock (Verdi), ma soprattutto al 38 per cento degli elettori intervistati non piace nessuno dei tre. Il risultato è terribile soprattutto per Laschet e per la Baerbock che nelle ultime settimane si sono ritrovati a dover ripensareloro ...