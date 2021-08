Advertising

sportli26181512 : #Guardiola flop anche con Grealish: #Community #Shield al #Leicester: Al #City campione d'Inghilterra non basta il… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola flop

Corriere dello Sport.it

LONDRA (Inghilterra) - Sfuma il primo trofeo stagionale per il Manchester City di Pep, battuto a Wembley da un Leicester capace di spuntarla nel finale grazie alle ' mosse ' del tecnico Brendan Rodgers e al rigore trasformato da Iheanacho . Ai campioni d'Inghilterra non ...... ma in questa classifica troviamo dei vericome Mangala, oggetti misteriosi come Akè, mai veramente nelle grazie dinell'ultima stagione, ragazzi non sortunati alla Benjamin Mendy ...Al City campione d'Inghilterra non basta il nuovo acquisto, entrato nella ripresa: ad alzare il trofeo a Wembley sono le 'Foxies', a segno nel finale con Iheanacho su rigore (1-0) ...