Gruppo Boost | l’attività prosegue | confermate le ferie già autorizzate

(Di sabato 7 agosto 2021) Nell’incontro che si è svolto venerdì 6 agosto alla presenza di tutta la delegazione sindacale e di tutta la Rappresentanza sindacale unitaria di San Paolo d’Argon/Cenate e Tolentino, la proprietà delha ufficialmente dichiarato che in data 6 agosto è stata depositata al Tribunale di Bergamo una richiesta di accesso a procedura concorsuale in continuità aziendale, come previsto dalla norma. L’azienda ha inoltre comunicato che le ordinarie attività lavorative in essere proseguono regolarmente e la programmazione dellegiàè confermata senza alcuna variazione. Le Segreterie Territoriali Slc ...

Advertising

AmoBergamo : #Bergamo Crisi del gruppo Boost, ancora nessuna soluzione: nuovo sciopero dei lavoratori - AmoBergamo : #Bergamo Crisi del gruppo Boost: «L'azienda dia risposte entro il 3 agosto, altrimenti è sciopero» -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Boost

BergamoNews.it

...sintesi lo scopo di Founders, il pre - acceleratore tecnologico più famoso e diffuso al mondo, del tutto gratuito, fondato da Blake Caldwell e che per la prima volta in assoluto avrà un...Il nuovo ceo Daniel Grieder ha presentato i cinque pilastri sui quali iltedesco intende rilanciare fatturato e redditività Si chiama Claim 5 la strategia di crescita ...brands (potenziare ...Un'assemblea con tutti i lavoratori e lavoratrici (compresi i lavoratori cessati per prepensionamento) è fissata per lunedì 9 agosto al magazzino dello stabilimento di Cenate.Le voci che si rincorrono ormai da tempo sulla bocca di sindacalisti e lavoratori, hanno trovato un fondamento. Il concordato preventivo non è più solo un’ipotesi: è diventat ...