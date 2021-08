Golf | Hill e Forrest in testa all’Hero Open 2021 dopo il moving day 29° Renato Paratore

(Di sabato 7 agosto 2021) La terza giornata dell’Heroin Scozia si è appena conclusa con un forte accento locale, visto che inalla classifica a 18 buche dal termine del torneo ci sono, appaiati, i due padroni di casa Grante Calum. Sul percorso di Fairmont St. Andrews infatti la coppia in questione si è portata sul -18 complessivo e si è guadagnata l’ultima partenza di domani, dove si giocherà la vittoria con un folto numero di avversari visto che la classifica resta molto corta. In particolare è da evidenziare lo straordinario round di, 28 anni, che ha letteralmente scalato la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Golf Hill

OA Sport

Con uno spazio esclusivo al Pebble BeachLinks, a partire dal 6 di agosto, il marchio ... Phil. Il collaudo e la valutazione da parte delle pubblicazioni statunitensi risultò un successo, ...... North Course) - San Diego, California FEBBRAIO 3 - 6 AT&T Pebble Beach Pro - Am - Pebble BeachLinks, SpyglassCourse, Monterey Peninsula Country Club (Shore Course) - Pebble Beach, ...La terza giornata dell'Hero Open 2021 in Scozia si è appena conclusa con un forte accento locale, visto che in testa alla classifica a 18 buche dal termine del torneo ci sono, appaiati, i due padroni ...Annuncio vendita Volkswagen Golf 1.6 TDI 115 CV 5p. Sport BlueMotion Technology usata del 2017 a Ravenna nella sezione Auto usate di Automoto.it ...