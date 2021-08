Fortnite: il Rift Tour con Ariana Grande in video – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 7 agosto 2021) Il Rift Tour con Ariana Grande è sbarcato in Fortnite e noi abbiamo deciso di registrare in video questo Grande evento cross-mediale.. Dopo averlo annunciato, ieri è stato il momento del Rift Tour di Ariana Grande in Fortnite. La celebre cantante, infatti, per tre giorni si esibirà nel celebre battle royale di Epic Games. Visto che non tutti hanno la possibilità di entrare in Fortnite e vivere in prima persona l’evento, abbiamo deciso di partecipare al concerto e ... Leggi su helpmetech (Di sabato 7 agosto 2021) Ilconè sbarcato ine noi abbiamo deciso di registrare inquestoevento cross-mediale.. Dopo averlo annunciato, ieri è stato il momento deldiin. La celebre cantante, infatti, per tre giorni si esibirà nel celebre battle royale di Epic Games. Visto che non tutti hanno la possibilità di entrare ine vivere in prima persona l’evento, abbiamo deciso di partecipare al concerto e ...

nk192610 : #Fortnite BR News-Feed Update Partecipa al Rift Tour Dai un'occhiata agli orari degli spettacoli nella scheda Rift… - theegrandeheels : RT @ArianaTeam_IT: Il Rift Tour di Ariana Grande su Fortnite inizia tra un’ora! Fortnite consiglia di entrare nel videogioco almeno un’ora… - ArianaTeam_IT : Il Rift Tour di Ariana Grande su Fortnite inizia tra un’ora! Fortnite consiglia di entrare nel videogioco almeno u… - angek95 : @fortnite_leakk Sulla pagina del Rift Tour dice che il primo a 00:00 è America. Devo cambiare il server per vederlo o apparirà lo stesso? - irenevergognati : fortnite che va di merda per colpa di sto cazzo di rift tour inutile come la merda -