Fifa 22 fa uno scivolone tremendo: in una sola volta perde i diritti di Juventus, Roma, Lazio e Atalanta che ci saranno ma con questi nomi (Di sabato 7 agosto 2021) La Serie A di Fifa 22 sarà senza dubbio “zoppa” visto che alcune big che popolano il campionato di calcio italiano, non saranno presenti in vesti ufficiali: stiamo parlando precisamente di Juventus, Roma, Lazio e Atalanta. Fifa 22, addio a 4 big Serie A: i dettagliIl prossimo capitolo della simuLazione calcistica firmata EA Sports, non prevedrà infatti le licenze ufficiali dei bianconeri, delle due Romaniste, e della squadra bergamasca, che invece hanno sottoscritto un contratto in esclusiva con lo storico rivale, PES 2022. Chi deciderà ... Leggi su computermagazine (Di sabato 7 agosto 2021) La Serie A di22 sarà senza dubbio “zoppa” visto che alcune big che popolano il campionato di calcio italiano, nonpresenti in vesti ufficiali: stiamo parlando precisamente di22, addio a 4 big Serie A: i dettagliIl prossimo capitolo della simune calcistica firmata EA Sports, non prevedrà infatti le licenze ufficiali dei bianconeri, delle dueniste, e della squadra bergamasca, che invece hanno sottoscritto un contratto in esclusiva con lo storico rivale, PES 2022. Chi deciderà ...

