E il nome di Jacobs finisce in prima pagina sul Times collegato a un traffico di anabolizzanti (Di sabato 7 agosto 2021) “La polizia indaga sul nutrizionista della stella dei 100 metri”: il britannico Times titola così il taglio basso della sua prima pagina sportiva, venendo ripreso in breve tempo anche da altre testate inglesi. La “stella dei 100 metri” a cui si fa riferimento è l’azzurro Marcell Jacobs, chiamato in causa per il rapporto con Giacomo Spazzini, imprenditore bresciano e fondatore della Gs Loft, società “di consulenza per il tuo benessere psicofisico”. L’imprenditore, che non avrebbe i titoli per esercitare la professione di nutrizionista, è attualmente al centro di un’indagine sul mercato nero di ricettari e farmaci ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 7 agosto 2021) “La polizia indaga sul nutrizionista della stella dei 100 metri”: il britannicotitola così il taglio basso della suasportiva, venendo ripreso in breve tempo anche da altre testate inglesi. La “stella dei 100 metri” a cui si fa riferimento è l’azzurro Marcell, chiamato in causa per il rapporto con Giacomo Spazzini, imprenditore bresciano e fondatore della Gs Loft, società “di consulenza per il tuo benessere psicofisico”. L’imprenditore, che non avrebbe i titoli per esercitare la professione di nutrizionista, è attualmente al centro di un’indagine sul mercato nero di ricettari e farmaci ...

Ultime Notizie dalla rete : nome Jacobs Jacobs "Sapevamo di poter fare impresa in staffetta" Lo ha dichiarato Marcell Jacobs in conferenza stampa a Casa Italia. "Sto ancora cercando di realizzare il primo oro, figuratevi il secondo. Vedere il mio nome vicino ai più grandi dell'atletica di ...

Jacobs 'Sapevamo di poter fare impresa in staffetta' Lo ha dichiarato Marcell Jacobs in conferenza stampa a Casa Italia. 'Sto ancora cercando di realizzare il primo oro, figuratevi il secondo. Vedere il mio nome vicino ai piu' grandi dell'atletica di ...

E il nome di Jacobs finisce in prima pagina sul Times collegato a un traffico di anabolizzanti L'HuffPost Tokyo 2020, Jacobs: "Dicevano 'zero tituli' per atletica, abbiamo preso cinque ori" Non vedo l'ora di essere in pista e rigareggiare di nuovo', ha detto Jacobs Voglio stare con i piedi per terra perché il viaggio è appena iniziato', ha aggiunto il velocista azzurro. Sono le parole di ...

Jacobs: "Voglio riconfermarmi e restare davanti al mondo" Così Marcell Jacobs parlando da Casa Italia a Tokyo in occasione della conferenza stampa del quartetto azzurro della staffetta 4x100 che ieri ha conquistato l'oro alle Olimpiadi. 'Dipende molto da voi ...

