Covid: 414 nuovi casi e due morti in Sardegna (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 414 (cento in più rispetto a ieri) i nuovi casi confermati di positività al Covid, sulla base di 3378 persone testate, per un tasso di positività del 12,2%. Nelle ultime 24 ore si registrano ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 414 (cento in più rispetto a ieri) iconfermati di positività al, sulla base di 3378 persone testate, per un tasso di positività del 12,2%. Nelle ultime 24 ore si registrano ...

