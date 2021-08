Cisl, eliminare sanzioni ai presidi per il Grenn pass (Di sabato 7 agosto 2021) "Chiediamo al più presto la modifica della norma che prevede sanzioni per i presidi" per il mancato rispetto della normativa sul Green pass nella scuola. A dirlo è la segretaria della Cisl Scuola ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 agosto 2021) "Chiediamo al più presto la modifica della norma che prevedeper i" per il mancato rispetto della normativa sul Greennella scuola. A dirlo è la segretaria dellaScuola ...

Ultime Notizie dalla rete : Cisl eliminare Cisl, eliminare sanzioni ai presidi per il Grenn pass "Chiediamo al più presto la modifica della norma che prevede sanzioni per i presidi" per il mancato rispetto della normativa sul Green pass nella scuola. A dirlo è la segretaria della Cisl Scuola Maddalena Gissi. "Viene previsto per il preside un nuovo profilo, l'ispettore per la salute: non è possibile, i presidi svolgono un compito di indirizzo e leadership educativa e pedagogica,...

Secondo giorno di Green Pass. Il ministro della Salute Speranza: "Ieri scaricati 6,7 milioni" E' quanto sottolinea in un'intervista a "Il Mattino " il Segretario Generale della Cisl, Luigi ... stabilizzando i tantissimi precari in modo da eliminare le classi pollaio. Bisogna intervenire anche ...

Italia, sindacati: sbagliato imporre il green pass ai docenti "È un grave errore aver deciso per l'obbligo del green pass agli insegnanti in Italia senza il necessario e approfondito confronto con il sindacato": lo afferma Luigi Sbarra, segretario generale della ...

