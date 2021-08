Calciomercato Milan – Betis su Castillejo, Spezia interessato a Krunic (Di sabato 7 agosto 2021) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Castillejo e Krunic sono in uscita dal Milan: su di loro ci sono Betis Siviglia e Spezia Leggi su pianetamilan (Di sabato 7 agosto 2021) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato,sono in uscita dal: su di loro ci sonoSiviglia e

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Ilicic resta il primo nome per il @acmilan di #Pioli: i rossoneri hanno già l'accordo con lo slov… - DiMarzio : #Hauge dall'@acmilan all'@Eintracht, lunedì le visite mediche. E su #Pobega c'è la @sampdoria: le ultime - DiMarzio : #Calciomercato | Decisivo l'incontro di oggi: il @VeneziaFC_IT ha trovato l'accordo col @acmilan per l'arrivo di… - Acmfire1 : RT @cmdotcom: #Milan, l'unico a dire no al #PSG: #Leonardo si arrende per #TheoHernandez, ora il rinnovo - Daniele20052013 : Milan, è fatta per Hauge all'Eintracht: lunedì le visite mediche, via in prestito con obbligo a 12 milioni… -