Autovettura in fiamme | paura a Monteforte Irpino

Leggi su anteprima24

(Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 21’30 di oggi sette agosto, sono intervenuti sulla SS 7 nel territorio del comune di, per un incendio che ha interessato un’in transito. Leche hanno avvolto il veicolo sono state prontamente spente, mettendo anche in sicurezza l’area. Le tre persone a bordo dell’auto, una volta visto la fuoriuscita di fumo edal vano motore, hanno fatto appena in tempo a scendere, per loro oltre un comprensibile spavento nessuna ...