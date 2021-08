Ascolti TV | Venerdì 6 agosto 2021

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 7 agosto 2021) Italia medaglia d'oro nella 4x100 - Olimpiadi Tokyo 2020 Nella serata di ieri,, su Rai1 la replica di Canzone Segreta ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Ines dell’Anima Mia ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Il Circolo degli Anelli ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Chicago P.D. ha raccolto .000 spettatori pari al %. Su Rai3 La Grande Storia è seguito da .000 spettatori (%). Su Rete4 Terzo Indizio in replica totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 La patata bollente ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 Italia’s Got ...