5 Stelle, Conte incoronato. Ma il difficile inizia adesso, tra ambiguità e realtà (Di sabato 7 agosto 2021) Signor nessuno, anzi miracolato s’era detto. In tre anni Giuseppe Conte, forte solo della professione di giurista e di un consenso personale guadagnato, s’è ritrovato due volte premier nel periodo più difficile della storia repubblicana e ora alla guida dei CinqueStelle. Personalità fuori dagli schemi, ibrida e non classificabile sino in fondo, l’avvocato pugliese assume la leadership di una strana creatura politica, nata dal fallimento altrui e diventata essa stessa un fallimento, come ha scritto con indovinata sintesi il politologo Giovanni Orsina. Se quando era a Palazzo Chigi poteva ritenersi, rispetto al grillismo imperante, «uno con ... Leggi su ecodibergamo (Di sabato 7 agosto 2021) Signor nessuno, anzi miracolato s’era detto. In tre anni Giuseppe, forte solo della professione di giurista e di un consenso personale guadagnato, s’è ritrovato due volte premier nel periodo piùdella storia repubblicana e ora alla guida dei Cinque. Personalità fuori dagli schemi, ibrida e non classificabile sino in fondo, l’avvocato pugliese assume la leadership di una strana creatura politica, nata dal fallimento altrui e diventata essa stessa un fallimento, come ha scritto con indovinata sintesi il politologo Giovanni Orsina. Se quando era a Palazzo Chigi poteva ritenersi, rispetto al grillismo imperante, «uno con ...

