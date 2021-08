Xbox | la licenza Unity Pro sarà a pagamento | mentre è gratis per PS5 e Nintendo Switch – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 6 agosto 2021)ha cambiato i suoi termini e da questo momentonecessario comprare unaPro per sviluppare susu PS5 e..ha recentemente cambiato i termini di utilizzo del suo celebre motore di sviluppo. In base a queste novitànecessario comprare unaPro o una Preferred Platform License Key per poter sviluppare e pubblicare giochi su. Su PS5 e, invece, non ...