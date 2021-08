Voti di fiducia, Draghi ha una media identica al Conte II. Ma Casellati e Cassese non vedono più “rischi per la democrazia parlamentare” (Di venerdì 6 agosto 2021) È il terzo governo dal sostegno più largo di sempre, nato con la bellezza di 797 Voti a favore nei due rami del parlamento: meglio hanno fatto solo Monti nel 2011 e Andreotti nel 1978 (con il governo del compromesso storico, che ottenne la fiducia nel giorno del rapimento Moro). Quella di Mario Draghi sarebbe la condizione ideale per restituire al Parlamento la centralità dimenticata in anni di maggioranze traballanti, messe al sicuro con continue (ed eccessive) blindature delle proposte di legge in Aula. Eppure, sotto questo aspetto, i numeri dicono che l’esecutivo dei migliori non ha portato alcuna discontinuità. Anzi: con le due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) È il terzo governo dal sostegno più largo di sempre, nato con la bellezza di 797a favore nei due rami del parlamento: meglio hanno fatto solo Monti nel 2011 e Andreotti nel 1978 (con il governo del compromesso storico, che ottenne lanel giorno del rapimento Moro). Quella di Mariosarebbe la condizione ideale per restituire al Parlamento la centralità dimenticata in anni di maggioranze traballanti, messe al sicuro con continue (ed eccessive) blindature delle proposte di legge in Aula. Eppure, sotto questo aspetto, i numeri dicono che l’esecutivo dei migliori non ha portato alcuna discontinuità. Anzi: con le due ...

