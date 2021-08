Ultime Notizie Roma del 06-08-2021 ore 19:10 (Di venerdì 6 agosto 2021) Romadailynews radiogiornale informazione per il tema dell’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio sale a 36 medagliere dell’Italia ai giochi olimpici di Tokyo con L’oro di Antonella Palmisano nei 20 km di marcia un’ora che arriva dopo quello di Massimo Stano gli azzurri eguagliano così record assoluto di medaglie in una Olimpiade 36 medaglie in tutto tante quante Los Angeles nel 32 e a Roma nel 1960 l’Italia è sicura di chiudere le olimpiadi di occhioni la top ten del medagliere covid l’indice RT ferma 156 continua Per accrescere l’incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti Da 58 a 68 regioni italiane sono tutte a rischio moderato secondo il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 agosto 2021)dailynews radiogiornale informazione per il tema dell’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio sale a 36 medagliere dell’Italia ai giochi olimpici di Tokyo con L’oro di Antonella Palmisano nei 20 km di marcia un’ora che arriva dopo quello di Massimo Stano gli azzurri eguagliano così record assoluto di medaglie in una Olimpiade 36 medaglie in tutto tante quante Los Angeles nel 32 e anel 1960 l’Italia è sicura di chiudere le olimpiadi di occhioni la top ten del medagliere covid l’indice RT ferma 156 continua Per accrescere l’incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti Da 58 a 68 regioni italiane sono tutte a rischio moderato secondo il ...

