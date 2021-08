Storie di amori reali: Re Abdallah e Rania di Giordania, dai computer al trono (Di venerdì 6 agosto 2021) Amman, 1992. In uno splendido palazzo della capitale della Giordania, la principessa Aisha – quarta dei dodici figli del re Hussein – ha organizzato una cena di gruppo nel suo appartamento, insieme al fidanzato. Seduto a un’estremità del tavolo c’è pure suo fratello più grande, il principe Abdallah, che non riesce a distogliere lo sguardo da un’amica di un altro invitato, la giovane e ambiziosa Rania. Leggi su vanityfair (Di venerdì 6 agosto 2021) Amman, 1992. In uno splendido palazzo della capitale della Giordania, la principessa Aisha – quarta dei dodici figli del re Hussein – ha organizzato una cena di gruppo nel suo appartamento, insieme al fidanzato. Seduto a un’estremità del tavolo c’è pure suo fratello più grande, il principe Abdallah, che non riesce a distogliere lo sguardo da un’amica di un altro invitato, la giovane e ambiziosa Rania.

tizianaerco : @Carmen24583545 “Gli amori difficili”.. Storie di azioni sospese e rimpiante, di pensieri nascosti, di silenzi, di… - MauroDeMarco : RT @repubblica: 'Modern Love', John Carney trasforma gli amori di poche righe in serie: 'La forza di storie realmente accadute' https://t.c… - repubblica : 'Modern Love', John Carney trasforma gli amori di poche righe in serie: 'La forza di storie realmente accadute' - RepSpettacoli : 'Modern Love', John Carney trasforma gli amori di poche righe in serie: 'La forza di storie realmente accadute' [di… - veroquestodetto : Pierpaolo ha delle mani giganti ma una delicatezza e un'attenzione incredibile quando coccola i suoi amori. E io ip… -