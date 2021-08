Ricevere risposte su un altro indirizzo Email (Di venerdì 6 agosto 2021) Se si vuol cambiare indirizzo di posta elettronica oppure nel caso si utilizzino due o più account e uno solo di questi viene utilizzato come account principale, può essere utile configurare un indirizzo di risposta diverso rispetto l'indirizzo che si utilizza quando si invia un messaggio. Nella seguente guida vi mostreremo come ai messaggi inviati da Gmail, per esempio per inviare messaggi da un account che si prevede di non usare più oppure per un fatto di sicurezza, perché si utilizzano due indirizzi uno per inviare Email l'altro per Ricevere. Qualunque sia la ragione, si può ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 6 agosto 2021) Se si vuol cambiaredi posta elettronica oppure nel caso si utilizzino due o più account e uno solo di questi viene utilizzato come account principale, può essere utile configurare undi risposta diverso rispetto l'che si utilizza quando si invia un messaggio. Nella seguente guida vi mostreremo come ai messaggi inviati da Gmail, per esempio per inviare messaggi da un account che si prevede di non usare più oppure per un fatto di sicurezza, perché si utilizzano due indirizzi uno per inviarel'per. Qualunque sia la ragione, si può ...

Advertising

i91softlou : RT @_UnFuCkWiT4BlE: cosa si prova nel ricevere una decina di risposte sotto un tweet, no perchè io a malapena arrivo a tre commenti - KoinStrom : @silviajuve71 @masaccio_ @lageloni Ma allora perché ' Chi può rispondere? Gli utenti menzionati da @GuidoCrosetto… - dreamxaur_ : RT @_UnFuCkWiT4BlE: cosa si prova nel ricevere una decina di risposte sotto un tweet, no perchè io a malapena arrivo a tre commenti - _UnFuCkWiT4BlE : cosa si prova nel ricevere una decina di risposte sotto un tweet, no perchè io a malapena arrivo a tre commenti - tinastocazzo : cioè invece di ricevere comprensione ricevere risposte come “ma ancora con questo discorso? è davvero difficile per… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricevere risposte Guardia medica sospesa all'ospedale di Fucecchio, insorge Forza Italia ...alla salute di quelle persone anziane o comunque non in grado di spostarsi dal Comune per ricevere ... Sulla guardia medica pretendiamo quindi urgenti risposte e immediate soluzioni perché almeno questo ...

Il Covid non sparirà e prometterlo è stato un errore Noi dovremmo evitare di comportarci nella lotta al virus nello stesso modo delle risposte ... stavolta con l'idea che accettino di ricevere lo zuccherino se si fanno vaccinare. Ci sono alcuni dati che ...

Forza Italia e il sostegno a Farioli, "Ancora una settimana per ricevere risposte dalla coalizione di centrodestra" varesenews.it ...alla salute di quelle persone anziane o comunque non in grado di spostarsi dal Comune per... Sulla guardia medica pretendiamo quindi urgentie immediate soluzioni perché almeno questo ...Noi dovremmo evitare di comportarci nella lotta al virus nello stesso modo delle... stavolta con l'idea che accettino dilo zuccherino se si fanno vaccinare. Ci sono alcuni dati che ...