LIVE – Tokyo 2020 | karate | kumite maschile -75 kg con Luigi Busà DIRETTA

La DIRETTA testuale della seconda giornata di karate ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L'azzurro Luigi Busà è impegnato nel kumite maschile -75 kg e proverà a fare del suo meglio per andare avanti e coltivare il sogno medaglia. Il suo esordio è previsto contro l'australiano Tsuneari Yahiro nella giornata di venerdì 6 agosto. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

