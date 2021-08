Italia, fantastico oro nella staffetta 4X100. Tris con Palmisano e Busà (Di venerdì 6 agosto 2021) Antonella Palmisano trionfa nella marcia (ottavo oro) e con Busa almeno bronzo nel karate per la spedizione azzurra è record di medaglie (37) Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 6 agosto 2021) Antotrionfamarcia (ottavo oro) e con Busa almeno bronzo nel karate per la spedizione azzurra è record di medaglie (37)

Ultime Notizie dalla rete : Italia fantastico Tokyo 2020: 4x100 Italia,oro strepitoso Una prestazione eccezionale con Patta in prima frazione, seguito da Jacobs, Desalu e un fantastico Tortu, autore di un lanciato strepitoso che beffa sul filo di lana la Gran Bretagna. Un'Italia ...

ConTATTItere - Festival Latino di Teatro di Figura ...uno spettacolo che dopo aver girato i più importanti festival dell'America Latina arriva in Italia, ... al fantastico e al varietà . Lo spettacolo alterna momenti di poesia e di intrattenimento ed è ...

Olimpiadi, record di medaglie. Fantastica Italia, superato il mito di Roma '60 la Repubblica Tokyo 2020: fantastico oro nella 4×100 maschile, noi siamo velocità Questi ragazzi hanno vinto la staffetta 4×100 maschile e hanno regalato il decimo oro all’Italia che ricorderà per sempre i fenomeni di questa spedizione. I fantastici 4 con un tempo di 37.50 battono ...

Staffetta 4×100 maschile con Jacobs, l’Italia è medaglia d’oro: siamo i più veloci del mondo Giornata da incorniciare per l’Italia. È ancora il giorno di Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ancora una volta gli Azzurri hanno avuto la meglio sulla Nazionale inglese. La finale staffett ...

