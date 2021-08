Inter, in caso di partenza di Lukaku è pronto il nome del sostituto (Di venerdì 6 agosto 2021) Le sorti di tanti attaccanti in giro per il mondo dipendono dalla trattativa Lukaku-Chelsea. In caso di partenza del belga potrebbe scatenarsi un vero e proprio valzer lì davanti. L’Inter però non vuole farsi trovare impreparata ed ha già qualche soluzione pronta. Correa della Lazio è uno dei nomi più caldi, infatti l’argentino vuole cambiare aria e a Milano ritroverebbe Simone Inzaghi. La Lazio ha aperto alla cessione e valuta il giocatore almeno 30 milioni di euro. Se i nerazzurri dovessero incassare 120 milioni di euro dal Chelsea, solo in parte verrebbero investiti e Correa sembra essere l’uomo giusto. LEGGI ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 agosto 2021) Le sorti di tanti attaccanti in giro per il mondo dipendono dalla trattativa-Chelsea. Indidel belga potrebbe scatenarsi un vero e proprio valzer lì davanti. L’però non vuole farsi trovare impreparata ed ha già qualche soluzione pronta. Correa della Lazio è uno dei nomi più caldi, infatti l’argentino vuole cambiare aria e a Milano ritroverebbe Simone Inzaghi. La Lazio ha aperto alla cessione e valuta il giocatore almeno 30 milioni di euro. Se i nerazzurri dovessero incassare 120 milioni di euro dal Chelsea, solo in parte verrebbero investiti e Correa sembra essere l’uomo giusto. LEGGI ...

