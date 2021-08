Incendi boschivi a Montesarchio: arrestato un allevatore 50enne (VIDEO) (Di venerdì 6 agosto 2021) Cronaca di Benevento: i Carabinieri Forestali hanno arrestato un allevatore per un Incendio doloso verificatosi ieri pomeriggio a Montesarchio. I militari della Stazione Carabinieri Forestali di Montesarchio supportati dai militari del N.I.P.A.A.F presso il Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento, hanno tratto in arresto un allevatore 50enne, responsabile dell’Incendio doloso verificatosi nel pomeriggio di ieri, in Leggi su 2anews (Di venerdì 6 agosto 2021) Cronaca di Benevento: i Carabinieri Forestali hannounper uno doloso verificatosi ieri pomeriggio a. I militari della Stazione Carabinieri Forestali disupportati dai militari del N.I.P.A.A.F presso il Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento, hanno tratto in arresto un, responsabile dell’o doloso verificatosi nel pomeriggio di ieri, in

Advertising

zaiapresidente : ??? IL VENETO RISPONDE ALLA RICHIESTA DI AIUTO DELLA REGIONE SICILIA ??? Il dipartimento nazionale della Protezio… - GassmanGassmann : Un jet da combattimento F-35 ci costa come 4 Canadair per gli interventi sugli incendi. Un’ora di volo di un F-35 c… - emergenzavvf : #1agosto, sono 658 gli interventi dei #vigilidelfuoco effettuati #oggi per gli #incendi boschivi in tutto il paese,… - tripodimaria : Esprimo profondo cordoglio a tutta la #Comunità Laurentina per la perdita di due giovani vite nel disastro degli inc… - Chris_Bachmann : #RT @vbs_ddps: La????Svizzera invia in ???? collaboratori dell’#Esercitosvizzero e della @SwissHumAidUnit per sostenere… -