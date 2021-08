Green pass scuola, Gelmini: “Non vogliamo più chiudere il Paese, serve ultimo sforzo” (Di venerdì 6 agosto 2021) "Non vogliamo più tornare a chiudere il Paese, credo che nessuno di noi abbia nostalgia del lockdown, della stagione del coprifuoco e soprattutto della chiusura di tante attività compresa la scuola che hanno determinato danni non solo di competenze ma anche di socializzazione per i ragazzi e ingentissimi danni per le attività chiuse". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 agosto 2021) "Nonpiù tornare ail, credo che nessuno di noi abbia nostalgia del lockdown, della stagione del coprifuoco e soprattutto della chiusura di tante attività compresa lache hanno determinato danni non solo di competenze ma anche di socializzazione per i ragazzi e ingentissimi danni per le attività chiuse". L'articolo .

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - positanonews : Positano / Piano di Sorrento primo giorno di Green Pass fra incertezze “C’è chi lo dimentica”, sospiro di sollievo… - UdineseTV : Al bar e al ristorante con il Green Pass: da oggi al via le nuove misure - -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Esenzione Green Pass: come ottenere la certificazione medica Chi non può vaccinarsi per motivi medici non ha obbligo di Green Pass , pertanto dal 6 agosto potrà esibire al posto della Certificazione Verde Covid - 19 un attestato di esenzione firmato dal medico (vaccinatore): il ministero della Sanità, con Circolare del ...

Le icone della moda del XX secolo in mostra a Carpi (MO) dal 17 settembre 2021 al 6 marzo 2022 ... ore 10 - 18 chiuso lunedì, Natale e Capodanno Dal 20 settembre: biglietto 8 euro intero, 5 euro ridotto (Carpicard) Ingresso contingentato esclusivamente per le persone munite di green pass COVID - ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green Pass: l’Italia alla prova del Certificato Verde | Punto Informatico a oggi il Green Pass entra prepotentemente nella quotidianità degli italiani: sarà un importante strumento, ma anche un grande esperimento sociale. The post Green Pass: l’Italia alla prova del Certifi ...

Contro la retorica dei giovani che non vogliono vaccinarsi Sono in molti ad accusare gli under-40 di aver anteposto l’interesse personale alla salute pubblica, aderendo in maniera timida alla campagna vaccinale finché non sono state minacciate limitazioni all ...

