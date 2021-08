Green Pass, obbligatorio per andare in hotel e ai ristoranti degli alberghi? Regole e limitazioni da 6 agosto (Di venerdì 6 agosto 2021) Green Pass sì per mangiare nei ristoranti al chiuso. Ma non proprio in tutti. Sì perché in realtà da oggi, venerdì 6 agosto, il certificato verde servirà per ‘partecipare’ alla vita sociale, per accedere ai locali al chiuso, musei, cinema, teatri, ma non per andare in hotel o nei ristoranti degli alberghi. A patto però che si tratti sempre di clienti della struttura ricettiva. Il Green Pass serve per andare in hotel o nei ristoranti degli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 agosto 2021)sì per mangiare neial chiuso. Ma non proprio in tutti. Sì perché in realtà da oggi, venerdì 6, il certificato verde servirà per ‘partecipare’ alla vita sociale, per accedere ai locali al chiuso, musei, cinema, teatri, ma non perino nei. A patto però che si tratti sempre di clienti della struttura ricettiva. Ilserve perino nei...

Advertising

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - isabelladegugli : RT @RItaliaN21: Anche a Lucca imponente protesta contro il Green Pass dei terroristi sanitari Draghi e Speranza @ArmoniosiAccent @SoniaLaVe… - ZMarilisa : RT @armandosiri: ??Green Pass Scuola e Trasporti. NO, io NON lo approvo! Non esistono ragioni logiche, scientifiche, razionali, urgenti e… -