GLI YATTAFUNK TORNANO ON STAGE CON DUE DATE IMPERDIBILI (Di venerdì 6 agosto 2021) La band Alternative Metal degli YATTAFUNK torna sul palco per due DATE in Italia continuando così la promozione del nuovo album "Escape From Funkatraz" pubblicato per la Ghost Record. L'album è disponibile in digitale nei principali digital stores e su catalogo Sony. Gli YATTAFUNK nascono nel 2014 come side-project di tutti i suoi membri ma in breve tempo, grazie anche agli energici live che iniziano a consolidare il nome della band, decidono di dare alle stampe l'album di debutto "YATTAFUNK Sucks" nel 2016 sotto etichetta Ghost Record Label, affidando a Crashsound e Code 7 la distribuzione. L'album riceve molti ...

