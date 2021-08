DIARIO #NAPOLI21 | Manfredi fa 13 e apre ufficialmente agli ex De Magistris

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –della campagna elettorale di Napoli. Venerdì, San Salvatore. Gaetano, magari ispirato dal santo in calendario, salva senza più mezze parole chi è stato protagonista dell’era De. “Ereditiamo un Comune trasparente. Questo è un valore in una città come Napoli. Che noi dobbiamo mantenere e rafforzare. Cercheremo di riprendere il meglio delle cose che ci sono lasciate“, ha dichiarato oggi intervistato al Vg21. Parole che valgono un lasciapassare per quei consiglieri e quegli assessori dell’era arancione che sono già passati dalla sua parte o sono in procinto di farlo. L’ultimo della ...