Cristiano Malgioglio come Paris Hilton | arriva un nuovo programma di cucina

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo Tale quale show,sbarcherà su un network mondiale.in, proprioin America: si tratta di un'indiscrezione bomba.potrebbe fare le scarpe a tutti i programmi di, da quello Rai passando per La7. Mistero, per adesso, sul network che ospiterà il format. Intanto, sembra cheabbia già chiamato Miss Malgy - che in queste ore si trova in Puglia per un po' di relax. Le ricette disaranno gustose: ...