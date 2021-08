Calciomercato Serie C, Catanzaro: Baldassin va al Renate (Di venerdì 6 agosto 2021) Catanzaro - Il Catanzaro , in una nota, ha ufficializzato la cessione, a titolo definitivo, del centrocampista Luca Baldassin al Renate . Ecco il comunicato del club: "La società U. S. Catanzaro 1929 ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 agosto 2021)- Il, in una nota, ha ufficializzato la cessione, a titolo definitivo, del centrocampista Lucaal. Ecco il comunicato del club: "La società U. S.1929 ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Pordenone, ufficiale l'arrivo di Ciciretti dal #Napoli - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | @bncalcio, ufficiale l'arrivo di Acampora - Gazzetta_it : Nuovo incontro per Locatelli ma la Juve ha anche il piano B: tentazione Bakayoko - sportli26181512 : Calciomercato Serie B, Cosenza: ecco Del Favero e Minelli: I 2 giocatori si sono trasferiti in prestito dalla Juve… - ColucciLc : RT @sportli26181512: Calciomercato Serie C, Catanzaro: arriva Baldassin dal Renate: Il giocatore si trasferisce a titolo definitivo https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Catanzaro: Baldassin va al Renate CATANZARO - Il Catanzaro , in una nota, ha ufficializzato la cessione, a titolo definitivo, del centrocampista Luca Baldassin al Renate . Ecco il comunicato del club: "La società U. S. Catanzaro 1929 ...

Calciomercato Juve, ufficiale Demiral all'Atalanta Anche in Serie A gli sono sufficienti poche partite (14, sempre titolare, con una doppietta segnata al ChievoVerona ) per mettere in mostra le sue grandi qualità e guadagnarsi l'interesse della ...

Calciomercato Serie B, Benevento: ingaggiato Acampora Corriere dello Sport La Frattese riabbraccia il portiere D’Auria L’A.S.D. Calcio Frattese 1928 annuncia il ritorno del portiere classe ‘92 Angelo D’Auria. Nella stagione 2018-2019 ha difeso i pali della compagine nerostellata, sfiorando la promozione in Serie D. Ne ...

Calcio: E’ morto Franco Dibenedetto, storico allenatore del Matera artefice della squadra in B Il suo impegno con il club biancazzurro abbraccia tre decenni e alla sua figura sono legate pagine indimenticabili della storia calcistica materana ...

CATANZARO - Il Catanzaro , in una nota, ha ufficializzato la cessione, a titolo definitivo, del centrocampista Luca Baldassin al Renate . Ecco il comunicato del club: "La società U. S. Catanzaro 1929 ...Anche inA gli sono sufficienti poche partite (14, sempre titolare, con una doppietta segnata al ChievoVerona ) per mettere in mostra le sue grandi qualità e guadagnarsi l'interesse della ...L’A.S.D. Calcio Frattese 1928 annuncia il ritorno del portiere classe ‘92 Angelo D’Auria. Nella stagione 2018-2019 ha difeso i pali della compagine nerostellata, sfiorando la promozione in Serie D. Ne ...Il suo impegno con il club biancazzurro abbraccia tre decenni e alla sua figura sono legate pagine indimenticabili della storia calcistica materana ...