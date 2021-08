Barca e Real, scontro totale con LaLiga (Di venerdì 6 agosto 2021) Il tentativo di ingresso di CVC Capital Partners nella Liga rischia di creare un nuovo terremoto nel calcio europeo. I principali attori in gioco sono tre: la Liga, appunto, il Barcellona e il Real Madrid, che con tre diversi comunicati hanno definitivamente delineato le rispettive posizioni. Risulta ormai chiaro come all’orizzonte si prospetti un nuovo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) Il tentativo di ingresso di CVC Capital Partners nella Liga rischia di creare un nuovo terremoto nel calcio europeo. I principali attori in gioco sono tre: la Liga, appunto, il Barcellona e ilMadrid, che con tre diversi comunicati hanno definitivamente delineato le rispettive posizioni. Risulta ormai chiaro come all’orizzonte si prospetti un nuovo L'articolo

Advertising

ZZiliani : Se in Spagna si accordano con #CVC e salvano capra e cavoli è perchè #Tebas, presidente della #Liga, se ne fotte di… - ZZiliani : Come per l’accordo (poi saltato) tra Serie A e CVC, l’accordo tra #Liga e fondo inglese prevede il divieto a tutti… - ZZiliani : #Barça e #Real riceveranno 270 milioni a testa e potranno chiudere il contratto di #Messi e quello (se arriverà) di… - capomuta : RT @ZZiliani: Javier #Tebas (al centro), l’uomo che ha messo in scacco Barça e Real Madrid. Con l’accordo col fondo CVC, durata 40 anni, ha… - ilpopu : @lexandro1985 @ZZiliani 270M per Real e Barca, nella situazione in cui sono, sono briciole -

Ultime Notizie dalla rete : Barca Real Juve - Pjanic, ci siamo: a Barcellona per chiudere ... che vede insieme a loro anche il Real Madrid . Il terzetto di società che è al centro di una disputa legale con l'Uefa, ma che sta cercando anche un dialogo proficuo con la massima istituzione ...

Adesso è ufficiale: Messi dice addio al Barcellona ... contando da un lato sulla sua rinuncia a una sostanziosa parte del faraonico stipendio percepito finora, dall'altro sull'iniezione decisiva di denaro che arriverà (salvo mosse legali del Real Madrid,...

2,7 mld per la Liga: quanto incassano Real e Barça Calcio e Finanza Barca e Real, scontro totale con LaLiga I principali attori in gioco sono tre: la Liga, appunto, il Barcellona e il Real Madrid, che con tre diversi comunicati hanno definitivamente delineato le rispettive posizioni. Risulta ormai chiaro ...

Chiariello: "ADL? Se fosse come lo chiamano i tifosi, avrebbe già venduto Koulibaly da anni" Nel corso di ‘Tutti in Ritiro’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello: “Tolti i due sceicchi di City e Psg, per il resto il Barça perde Messi, il Real non s'è mosso, il Bayern m ...

... che vede insieme a loro anche ilMadrid . Il terzetto di società che è al centro di una disputa legale con l'Uefa, ma che sta cercando anche un dialogo proficuo con la massima istituzione ...... contando da un lato sulla sua rinuncia a una sostanziosa parte del faraonico stipendio percepito finora, dall'altro sull'iniezione decisiva di denaro che arriverà (salvo mosse legali delMadrid,...I principali attori in gioco sono tre: la Liga, appunto, il Barcellona e il Real Madrid, che con tre diversi comunicati hanno definitivamente delineato le rispettive posizioni. Risulta ormai chiaro ...Nel corso di ‘Tutti in Ritiro’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello: “Tolti i due sceicchi di City e Psg, per il resto il Barça perde Messi, il Real non s'è mosso, il Bayern m ...