361STASERA IN TV | I PROGRAMMI DI VENERDÌ 6 AGOSTO

(Di venerdì 6 agosto 2021) ECCO I PRINCIPALIDI STASERA IN TV Rai 1 – Canzone Segreta (Canzone Segreta è uno show elegante, anche commovente, un vero e proprio varietà di prima serata con tutto il calore e la forza dell’emotainment, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni.) Rai 2 – Olimpiadi Tokyo 2020 – Il circolo degli anelli (Sport) (A cura di Rai Sport Olimpiadi Tokyo 2020 Condotto da Alessandra De Stefano.) Rai 3 – La Grande Storia – La monarchia breve (econdo appuntamento con La Grande Storia: il racconto dei fatti che hanno segnato la nostra storia collettiva, del Novecento e non solo; delle ombre che si celano dietro gli avvenimenti e le ricost – ruzioni ...

Ultime Notizie dalla rete : 361STASERA PROGRAMMI

361 Magazine

ECCO I PRINCIPALI PROGRAMMI DI STASERA IN TV. Rai 1 – Doc Nelle tue mani – Cause ed effetti (A partire dal ritrovamento della cartella clinica del paziente deceduto per errore ...ECCO I PRINCIPALI PROGRAMMI DI STASERA IN TV. Rai 1 – SuperQuark – 4a puntata (In questa puntata il documentario naturalistico della BBC tratto dalla serie “un pianeta perfe ...