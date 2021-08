VIDEO Quan Hongchan maestosa ai tuffi: doppio ‘perfect 10’ e medaglia d’oro! (Di giovedì 5 agosto 2021) Una giornata storica per il mondo dei tuffi. La piattaforma 10 metri ha visto una sola dominatrice in Quan Hongchan, medaglia d’oro a 14 anni e 130 giorni con una prestazione davvero mostruosa. Un punteggio fenomenale di 466.20, nuovo record che straccia quello totalizzato nove anni fa da Chen Ruolin, e con soltanto il primo tuffo con uno score inferiore agli 85 punti. Dal secondo in poi è iniziato lo show della giovanissima cinese, alla prima esperienza agonistica internazionale: quattro tuffi su quattro con almeno un 10 dato dai giudici, ma soprattutto due di questi, il triplo e mezzo ritornato e il ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Una giornata storica per il mondo dei. La piattaforma 10 metri ha visto una sola dominatrice ind’oro a 14 anni e 130 giorni con una prestazione davvero mostruosa. Un punteggio fenomenale di 466.20, nuovo record che straccia quello totalizzato nove anni fa da Chen Ruolin, e con soltanto il primo tuffo con uno score inferiore agli 85 punti. Dal secondo in poi è iniziato lo show della giovanissima cinese, alla prima esperienza agonistica internazionale: quattrosu quattro con almeno un 10 dato dai giudici, ma soprattutto due di questi, il triplo e mezzo ritornato e il ...

