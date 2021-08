Via libera al decreto sul Green pass: per i docenti è obbligatorio (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo 5 giorni senza pass per i professori di scuola e università scatta la sospensione dal lavoro e lo stop alla retribuzione Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con le norme sul Green pass che prevede l’obbligo per docenti e personale della scuola. Professori e personale di scuola e università che non si doteranno di Green pass saranno considerati assenti ingiustificati: a decorrere dal quinto giorno di assenza «il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o ... Leggi su cityroma (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo 5 giorni senzaper i professori di scuola e università scatta la sospensione dal lavoro e lo stop alla retribuzione Il Consiglio dei Ministri ha approvato illegge con le norme sulche prevede l’obbligo pere personale della scuola. Professori e personale di scuola e università che non si doteranno disaranno considerati assenti ingiustificati: a decorrere dal quinto giorno di assenza «il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o ...

luigidimaio : Via libera al nuovo Statuto del @Mov5Stelle, che sarà la nostra struttura portante da qui in avanti. Il MoVimento 5… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Da settembre via libera alla #VAR nelle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo ?? #Azzurri… - DantiNicola : ??Ottime notizie: via libera dalla Commissione Europea???? ad 1,6miliardi ulteriori per l'Italia????, attraverso il prog… - Marilenapas : RT @fanpage: In caso di mancata presentazione del green pass, gli insegnanti verranno considerati assenti ingiustificati e dopo 5 giorni di… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I Green Pass: via libera dal Cdm al nuovo decreto -