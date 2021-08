Venerato | “Ecco perché il Napoli fa pagare le amichevoli in TV”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Ciroparla dellein pay per view del, che suscitano sempre tante polemiche. Il giornalista chiarisce illa SSCN decide di farelein Tv: “Ilchiede i soldi ai tifosi per leestive? Il club azzurro ha un costo più alto ma non è il solo club a vendere le gare in pay. Ogni amichevole costa al30-40 mila euro. Quando ilnon trova acquirenti, si rivolge ai tifosi per recuperare questi soldi attraverso il bacino d’utenza”. L'articolo ...

Ciroparla delle amichevoli in pay per view del Napoli, che suscitano sempre tante polemiche. Il giornalista chiarisce il perché la SSCN decide di fare pagare le amichevoli in Tv: 'Il Napoli ...Quando il Napoli non trova acquirenti, si rivolge ai tifosi per recuperare questi soldi attraverso il bacino d'utenza" Ciro Venerato parla delle amichevoli in pay per view del Napoli, che suscitano se ...Perché il Napoli si fa pagare anche le partite amichevoli? Ciro Venerato ha risposto alla domanda che si pongono in tanti.