Tokyo 2020 | Manfredi Rizza medaglia argento nella canoa K1 200m al fotofinish

(Di giovedì 5 agosto 2021) L’azzurrod’sprint, nel K1 200 metri, alle Olimpiadi di. Per stabilire l’ordine d’arrivo è stato necessario il: a precedere l’azzurro solo l’ungherese Sandor Totka, oro con 45 millesimi di secondo. Il canoista italiano aveva guadagnato un’ora prima la finale dei 200 metri di velocità uomini. L’atleta era arrivato secondosemifinale 2 di kayak vinta dall’ungherese Sandor Totka. Terzo lo spagnolo Carlos Arevalo. Ladi ...

Advertising

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Lo dice anche la più grande di sempre: Vanessa Ferrari, sei una leggenda! ????????? - apprensionidepo : RT @Eurosport_IT: Ogni anno, sempre meglio! Quanto sono forti i nostri ragazzi della pista? ???????????????? ? - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tokyo: 4x100, l'Italia va in finale: (ANSA) - TOKYO, 05 AGO - L'Italia si è qualificata alla final… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Stampa

Ancora medaglie per la compagine azzurra ai Giochi Olimpici di. L'azzurro Manfredi Rizza è medaglia d'argento nella canoa sprint, nel K1 200 metri. Per stabilire l'ordine d'arrivo è stato necessario il fotofinish: a precedere l'azzurro solo l'ungherese ...APPROFONDIMENTI OLIMPIADI Medagliere IL BIS Paltrinieri, impresa nel nuotoDelusione squadre, l'Italia è fuori ai quarti IL FURTO Zazzeri derubato a Firenze FIUMICINO Gianmarco Tamberi ...rispondendo alle domande dei giornalisti italiani sui dubbi e le allusioni a un presunto rischio doping di diversi media americani e inglesi, dopo l’oro olimpico di Marcell Jacobs nei 100 metri piani ...Sarà solo riallacciare i rapporti con i familiari". Lo ha detto il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs parlando in zona mista dopo la qualificazione della staffetta 4x100 alla finale dei ...