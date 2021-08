Sneijder | “Quando ero al Real il mio migliore amico era il bicchiere di vodka”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 5 agosto 2021) Wesleysi racconta ad AS, parlando dei due anni difficili alMadrid. Il calciatore olandese ha indossato la maglia dei blancos per due stagioni (2007-2009) prima di passare all’Inter dove ha vinto il Triplete, è rinato come calciatore e ha sfiorato il Mondiale 2010 e il Pallone d’oro. Queste le sue parole in merito alla difficile esperienza al: “Nella mia quinta stagione, avevo messo a segno 18 gol da centrocampista. Era il momento di lasciare l’Ajax. Mi ha cercato il Valencia, ma a quel punto avrei preferito restare in Olanda. Poi è arrivato il, il club che ho sempre desiderato. Hanno offerto 24 ...