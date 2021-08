Scoperta durante i lavori in Sant’Agostino: torna alla luce un maxiaffresco (Di giovedì 5 agosto 2021) Nel chiostro minore del complesso, potrebbe essere del XV secolo. La sala di 125 metri quadri, forse l’antico refettorio monastico, destinata alla biblioteca universitaria. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 5 agosto 2021) Nel chiostro minore del complesso, potrebbe essere del XV secolo. La sala di 125 metri quadri, forse l’antico refettorio monastico, destinatabiblioteca universitaria.

Advertising

SeguiUltimaVoce : Deborah Willis ci porta alla scoperta della #guerradisecessione, attraverso delle foto che ripercorrono la storia d… - sportli26181512 : Alla scoperta di Bitshiabu: 16 anni, un posto nel Psg e i paragoni con Koulibaly: Difensore centrale, francese, ori… - jigg_o : @ZarOfHell @PaoloFM Decisamente, la cosa divertente è che per questo devo dire grazie alla scoperta di Vero durante il lockdown ?? - Marilenapas : RT @Corriere: La falla è stata scoperta analizzando la Vpn, la rete virtuale utilizzata per accedere a un sistema informatico da un compute… - misiagentiles : RT @Corriere: La falla è stata scoperta analizzando la Vpn, la rete virtuale utilizzata per accedere a un sistema informatico da un compute… -